Китайским туристам закрыли въезд в Россию

Приостановка въезда китайских туристов вступила в силу со вторника, 28 января. При этом в организации подчеркнули, что власти КНР не давали централизованного указания на выездной туризм для своих граждан, предоставив право решать этот вопрос регионам.

Однако те китайские туристы, которые уже находятся в России, не обязаны прерывать свой тур досрочно, отмечает RT.

В свою очередь вице-президент РСТ Юрий Барзыкин уточнил в интервью АГН Москва, что запрет будет действовать до конца февраля 2019 года.

В самом Китае тем временем сообщили, что лечение коронавируса у человека в среднем занимает одну-две недели. Такие данные привел член экспертной группы государственного комитета КНР по вопросам здравоохранения Ли Синван, передает «Свободная пресса».

По официальным данным, жертвами коронавируса стали более 100 человек, число заболевших приближается к 5 тысячам.

