Над территорией России уничтожили 148 воздушных целей

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей», — указано в сообщении.

Военные ликвидировали цели над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, в Краснодарском крае и в Крыму. Кроме того, воздушные цели сбили над водами Азовского и Черного морей.

Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на железнодорожной станции, погибли два человека, напоминает Ura.ru.

