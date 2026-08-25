Над территорией России уничтожили 148 воздушных целей
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России почти 150 воздушных целей. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 148 воздушных целей», — указано в сообщении.
Военные ликвидировали цели над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой и Ростовской областями, в Краснодарском крае и в Крыму. Кроме того, воздушные цели сбили над водами Азовского и Черного морей.
Ранее в Краснодарском крае обломки сбитого беспилотника упали на железнодорожной станции, погибли два человека, напоминает Ura.ru.
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