Онищенко: Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен

«Но даже если он [завоз] произойдет, это не будет иметь распространения в нашей стране», — подчеркнул Онищенко.

Академик призвал россиян к осмысленному подходу при планировании поездок за границу. По его словам, перед путешествием следует внимательно изучать ситуацию, консультироваться и только тогда принимать решение.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет Ura.ru. Известно, что в ДРК было подтверждено 5514 случаев заболевания и 2642 летальных исхода.

