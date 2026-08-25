Онищенко: Завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятен
Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал завоз лихорадки Эбола в Россию маловероятным. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
«Но даже если он [завоз] произойдет, это не будет иметь распространения в нашей стране», — подчеркнул Онищенко.
Академик призвал россиян к осмысленному подходу при планировании поездок за границу. По его словам, перед путешествием следует внимательно изучать ситуацию, консультироваться и только тогда принимать решение.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения, пишет Ura.ru. Известно, что в ДРК было подтверждено 5514 случаев заболевания и 2642 летальных исхода.
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