В ДТП с автобусом в Турции пострадали не менее 35 человек

Известно, что автобус следовал в Анкару. Во время ДТП бензовоз опрокинулся, и топливо разлилось на проезжую часть.

«Пострадали 35 человек, они были доставлены в различные больницы Кайсери», — отмечает издание.

Предварительно, среди пострадавших нет иностранных граждан.

Ранее в Ленинградской области рейсовый автобус опрокинулся на 25-м километре Выборгского шоссе, к медикам обратились 12 человек, пишет 360.ru.

