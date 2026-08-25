В ДТП с автобусом в Турции пострадали не менее 35 человек
Автобус столкнулся с бензовозом в провинции Кайсери в Турции, пострадали как минимум 35 человек. Об этом сообщает газета Star.
Известно, что автобус следовал в Анкару. Во время ДТП бензовоз опрокинулся, и топливо разлилось на проезжую часть.
«Пострадали 35 человек, они были доставлены в различные больницы Кайсери», — отмечает издание.
Предварительно, среди пострадавших нет иностранных граждан.
Ранее в Ленинградской области рейсовый автобус опрокинулся на 25-м километре Выборгского шоссе, к медикам обратились 12 человек, пишет 360.ru.
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