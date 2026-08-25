Средняя пенсия неработающих россиян в июле достигла почти 26 тысяч рублей

Средний размер пенсионного обеспечения неработающих граждан в июле достиг почти 26 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

На 1 июля такая пенсия составила 25 834 рубля. За год сумма выплаты увеличилась почти на 1,8 тысячи рублей, в 2025 году во второй месяц лета пенсия неработающих россиян составляла около 23 999 рублей.

Самую высокую пенсию неработающих граждан в июле зарегистрировали в Чукотском автономном округе. Она составила 43 965 рублей.

Между тем юрист Анна Решетникова в беседе с 360.ru сообщила, что с 1 октября в России проиндексируют пенсии бывшим военным и работникам силовых структур.

