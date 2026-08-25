Россиянин Сафиуллин проиграл 255-й ракетке мира на старте турнира ATP в США
25 августа 202608:59
Юлия Савченко
Российский спортсмен Роман Сафиуллин проиграл французу Уго Гренье в первом круге турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в США.
Соревнования проходят в Уинстон-Сейлеме в штате Северная Каролина.
Матч между Гренье и Сафиуллиным продлился 2 часа 18 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3 в пользу французского теннисиста.
Роману Сафиуллину 29 лет, он занимает 98-е место в рейтинге ATP. В свою очередь, 30-летний Гренье располагается на 255-й строчке мирового рейтинга.
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