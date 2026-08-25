В Кремле назвали сообщения о подготовке к мобилизации информационными утками
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сообщения о подготовке к мобилизации в стране информационными утками. Об этом он заявил в комментарии RTVI.
По словам представителя Кремля, подобные сообщения - это вбросы властей Украины. Песков отметил, что киевский режим пытается «идеологически раскачивать ситуацию» в России.
«Это все такие информационные утки, которые целенаправленно вбрасываются в информационное поле», - указал пресс-секретарь.
Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что в России нет необходимости в проведении массовой мобилизации, пишет Ura.ru.
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