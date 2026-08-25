Депутат Панеш предложил сделать обязательными ГОСТы на товары для детей

«Особенно опасна такая бессистемность, когда речь идет о детях. Если уж мы разрабатываем новые стандарты для игрушек, одежды, учебного оборудования и услуг для детей - их соблюдение должно быть обязательным для всех, кто работает на этом рынке», - отметил Панеш.

По программе стандартизации детских товаров и услуг предусмотрена разработка более 270 новых ГОСТов по различным категориям. В этом году уже утвердили 20 новых стандартов для игр и игрушек, школьно-письменных принадлежностей, детской мебели. При этом стандарты носят рекомендательный характер и производитель может не соблюдать их, если не ссылается в документации на ГОСТ.

В то же время на продукцию для детей распространяются обязательные технические регламенты Таможенного союза, однако они не охватывают все разнообразие товаров и услуг, эти пробелы могли бы закрыть новые ГОСТы. Панеш призвал пересмотреть законодательство и сделать обязательными стандарты на детские товары и услуги.

Ранее стало известно, что с 1 декабря в России впервые введут ГОСТ, который регулирует парикмахерские услуги для детей до 14 лет, напоминает 360.ru.

