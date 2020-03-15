Три человека заболели коронавирусом на территории России

Трое россиян заразились COVID-19, не выезжая за пределы страны – в результате контактов с ранее инфицированными. Эти случаи не являются завозными, сообщает Роспотребнадзор.

«Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — заявили в Роспотребнадзоре.