Три человека заболели коронавирусом на территории России
Трое россиян заразились COVID-19, не выезжая за пределы страны – в результате контактов с ранее инфицированными. Эти случаи не являются завозными, сообщает Роспотребнадзор.
«Три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», — заявили в Роспотребнадзоре.
В контролирующем ведомстве уточнили, что в прошедшие две недели россияне активно посещали Италию, Францию, Испанию, Швейцарию, Польшу, Австрию и ФРГ.
Напомним, в России число заболевших за прошедшие сутки увеличилось на 14 человек и составило 59.
Ранее российские психологи в эфире НСН дали советы против паники во время пандемии коронавируса. Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс рассказал, как снизить информационную токсичность в период пандемии коронавируса.
«Надо побольше доверять экспертам, а не блогерам-хайпожорам, задача которых – не пользу обществу принести, а за его счет продвинуться. Поэтому наща задача – смотреть, кто комментирует: доктор, психотерапевт, вирусолог. Исходя из этого, понимать, кого слушать, кого – нет», - рекомендовал эксперт.
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