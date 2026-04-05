Молодых немцев не будут заставлять согласовывать выезд из страны
Молодых жителей Германии не будут заставлять согласовывать выезд из страны с Вооруженными силами, сообщает DPA со ссылкой на военное ведомство.
По данным издания, в настоящий момент воинская служба в ФРГ остается добровольной, а молодые люди автоматически будут получать разрешение на выезд за границу.
До этого газета Berliner Zeitung написала, что немцам от 17 до 45 лет будет необходимо уведомлять Минобороны в случае отъезда из страны дольше чем на три месяца.
