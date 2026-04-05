Молодых немцев не будут заставлять согласовывать выезд из страны

Молодых жителей Германии не будут заставлять согласовывать выезд из страны с Вооруженными силами, сообщает DPA со ссылкой на военное ведомство.

По данным издания, в настоящий момент воинская служба в ФРГ остается добровольной, а молодые люди автоматически будут получать разрешение на выезд за границу.

До этого газета Berliner Zeitung написала, что немцам от 17 до 45 лет будет необходимо уведомлять Минобороны в случае отъезда из страны дольше чем на три месяца.

