Три человека потерялись возле термальных источников на Камчатке

Троих мужчин ищут в районе Больших банных источников на Камчатке, сообщает МЧС региона.

Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе

Просьба о поиске поступила от родственницы одного из пропавших. По ее словам, мужчины направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись. На связь они не выходят.

На поиски направились спасатели. Из-за сильных дождей лесные дороги размыло, поэтому сотрудники МЧС поехали на квадроциклах. С собой у них беспилотные летательные аппараты, которые планируется задействовать для осмотра территории с воздуха.

Напомним, двое погибших в Карачаево-Черкесии альпинистов не регистрировали свой маршрут в региональном МЧС. 19 августа альпинисты сорвались при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиКамчатка
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