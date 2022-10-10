Три человека потерялись возле термальных источников на Камчатке

Просьба о поиске поступила от родственницы одного из пропавших. По ее словам, мужчины направились в район источников на внедорожнике и до сих пор не вернулись. На связь они не выходят.

На поиски направились спасатели. Из-за сильных дождей лесные дороги размыло, поэтому сотрудники МЧС поехали на квадроциклах. С собой у них беспилотные летательные аппараты, которые планируется задействовать для осмотра территории с воздуха.

Напомним, двое погибших в Карачаево-Черкесии альпинистов не регистрировали свой маршрут в региональном МЧС. 19 августа альпинисты сорвались при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района.

