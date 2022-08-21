Погибшие в КЧР альпинисты не были зарегистрированы в МЧС

Они были неорганизованными туристами. Речь идет об уроженцах Саратовской области. Отмечается, что они приехали на отдых и сразу отправились в горы.

19 августа альпинисты сорвались при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района. Тело одного из них обнаружила группа альпинистов, другого найти не удалось.

Ранее спасатели начали поиски пропавшего на Эльбрусе мужчины. Он не вернулся в базовый лагерь со склона.

