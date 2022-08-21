Погибшие в КЧР альпинисты не были зарегистрированы в МЧС
Двое погибших в Карачаево-Черкесии альпинистов не регистрировали свой маршрут в региональном МЧС, сообщает «РЕН ТВ».
Они были неорганизованными туристами. Речь идет об уроженцах Саратовской области. Отмечается, что они приехали на отдых и сразу отправились в горы.
19 августа альпинисты сорвались при спуске с вершины Двойняшка в ущелье Узункол Карачаевского района. Тело одного из них обнаружила группа альпинистов, другого найти не удалось.
Ранее спасатели начали поиски пропавшего на Эльбрусе мужчины. Он не вернулся в базовый лагерь со склона.
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