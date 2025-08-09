Один человек погиб при обрушении шахты в Ростовской области

В результате падения горной породы в шахте в Ростовской области погиб один рабочий, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошел на добывающем предприятии в Красносулинском районе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.

В МЧС по региону сообщили, что обрушение произошло при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно.

Ранее стало известно, что ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: МЧС Ростовской области
