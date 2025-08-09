Один человек погиб при обрушении шахты в Ростовской области
В результате падения горной породы в шахте в Ростовской области погиб один рабочий, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Инцидент произошел на добывающем предприятии в Красносулинском районе. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работают следователи.
В МЧС по региону сообщили, что обрушение произошло при проведении взрывных работ на глубине около 500 метров. Двум проходчикам удалось выбраться самостоятельно.
Ранее стало известно, что ВСУ частично разрушили шахту «Краснолиманская» в ДНР, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-участник группы «Ласковый май» Серков выступил против ИИ в музыке
- «Чумовой пятнице 2» в России предрекли судьбу нишевой картины
- В Великобритании вспыхнули протесты на фоне миграционного вопроса
- Один человек погиб при обрушении шахты в Ростовской области
- Работодателям грозит штраф за незаконное лишение работника премии
- Не попавшие на концерт Лопес россияне требуют с Red Wings миллионы рублей
- Ученые зафиксировали беспрецедентное потепление в Арктике
- «Беседа по душам»: Бурляев раскрыл детали фильма о Никите Михалкове
- Ливень затопил улицы грузинского Батуми
- В фитнес-индустрии выступили за популяризацию Дня физкультурника
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru