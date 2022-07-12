Спасатели начали поиски пропавшего альпиниста на Эльбрусе

Спасатели начали поиски пропавшего на Эльбрусе мужчины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МЧС по Кабардино-Балкарии.

Информация о том, что мужчина не вернулся в базовый лагерь со склона поступила во вторник вечером. Отмечается, что пропавший мужчина является туристом из Вологодской области 1964 года рождения.

В поисковой операции участвуют 10 спасателей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АльпинистыЭльбрус
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