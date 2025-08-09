В Великобритании вспыхнули протесты на фоне миграционного вопроса
Протесты на фоне миграционного вопроса проходят в Великобритании, сообщает GB News.
Активисты, выступающие против иммиграции, и их оппоненты одновременно вышли на улицы в разных городах страны.
Как пишет издание, протестные акции охватили 14 локаций, преимущественно в районах с высокой концентрацией беженцев. Наиболее массовые мероприятия зафиксированы в Лондоне, Эссексе, Бирмингеме, Лидсе и Норвиче.
Ранее в городах Абердин и Эдинбург (Шотландия) проходили протесты против американского лидера Дональда Трампа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
