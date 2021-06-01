Психолог назвала главную проблему, тревожащую детей

По ее словам, самыми распространенными причинами обращения к психологам являются повышенная тревожность, а также неумение ребенка взаимодействовать со сверстниками.

«Самая распространенная причина обращения к детскому психологу – это тревожность и страхи, а также сложности взаимодействия со сверстниками. Две глобальные проблемы сейчас. Также часто встречается проблема неуверенности в себе. Можно выделить еще компьютерную зависимость, проблемы с пищевыми привычками – переедание. Это все, что сказывается в целом на том, как ребенок себя чувствует, это влияет на его эмоциональное состояние и поведение», - объяснила психолог.

Ранее аналитики выяснили, насколько ответственно россияне следят за контентом, который их дети потребляют в интернете. В ходе исследования Rambler&Co, которое было проведено в преддверии Международного дня защиты детей, выяснилось, что большинство респондентов активно интересуются жизнью своих детей в сети: 47% периодически контролируют их, 27% - постоянно. И только 26% родителей считают это лишним.

