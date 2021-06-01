Психолог назвала главную проблему, тревожащую детей

Ирина Таранова рассказала НСН, с какими проблемами чаще всего родители приводят детей к психологу. 

Большинство российских родителей (68%) считают социальные сети и трату времени на них главной проблемой в воспитании детей, показало исследование банка «Открытие». Детский психолог Ирина Таранова в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» подтвердила, что соцсети способствуют появлению у ребенка страхов и тревожности.

«Очень много страхов, которые есть у современных детей, появились именно благодаря социальным сетям, в частности, YouTube. Нужно ограничивать, полностью запрещать не стоит, нужно контролировать время, которое ребенок проводит в соцсетях, а также контролировать контент, который ребенок просматривает», - отметила она.
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По ее словам, самыми распространенными причинами обращения к психологам являются повышенная тревожность, а также неумение ребенка взаимодействовать со сверстниками.

«Самая распространенная причина обращения к детскому психологу – это тревожность и страхи, а также сложности взаимодействия со сверстниками. Две глобальные проблемы сейчас. Также часто встречается проблема неуверенности в себе. Можно выделить еще компьютерную зависимость, проблемы с пищевыми привычками – переедание. Это все, что сказывается в целом на том, как ребенок себя чувствует, это влияет на его эмоциональное состояние и поведение», - объяснила психолог.

Ранее аналитики выяснили, насколько ответственно россияне следят за контентом, который их дети потребляют в интернете. В ходе исследования Rambler&Co, которое было проведено в преддверии Международного дня защиты детей, выяснилось, что большинство респондентов активно интересуются жизнью своих детей в сети: 47% периодически контролируют их, 27% - постоянно. И только 26% родителей считают это лишним.

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ФОТО: РИА Новости/ Юрий Стрелец
ТЕГИ:Социальные СетиДетиПсихологи
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