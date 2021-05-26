Роскомнадзор закрутит гайки: государство взялось за интернет

Ультиматум соцсетям поставили в Роскомнадзоре: Facebook, Twitter и иже с ними должны к 1 июля отчитаться о локализации в России баз данных российских пользователей, в противном случае им грозят штрафы до 18 миллионов рублей. С таким заявлением выступил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. Ранее РКН дал владельцам Google, Twitter, Facebook и WhatsApp время до конца мая, чтобы ответить на отправленный им ранее запрос о локализации. Они остаются в меньшинстве: многие участники рынка уже давно выполняют это требование. В их числе – Apple, Microsoft, LG, Samsung, PayPal, Booking. Год назад Facebook и Twitter уже были оштрафованы на 4 миллиона рублей за неисполнение требований о локализации данных. Вне зависимости от привлечения к ответственности от них так и не поступило информации об исполнении требования закона, указал замглавы РКН.

То, что за регулирование интернета в России взялись всерьез и надолго, подтверждает и нынешняя реплика представителя Кремля. Законность в интернете должна быть обеспечена столь же полно, что и в офлайне, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Интернет - это просто уже параллельный мир. И если в нашем с вами мире существует действующее законодательство, которое регулирует все и вся, то также должно быть законодательство, которое регулирует все и вся в интернете», - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос, в какую сторону будут расширяться функции Роскомнадзора, о чем ранее сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, ведомство должно улучшать используемые технологии, а также участвовать в работе по совершенствованию нормативно-правовой базы в части регулирования интернета.

Сомнения в эффективности этих намерений выразил в эфире НСН интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Интернет, телеграф, телефон, почта – это все технологии, помогающие людям коммуницировать, но сами по себе они не генерируют смыслов. Этим сегодня занимаются люди. Поэтому, принимать правила или требования к интернету – это все равно, что обложить какими-то законами кухонный нож. Ножу от этого ни горячо, ни холодно. Вопрос в том, как ведут себя два человека, сидящие за столом, на котором лежит этот нож. При этом нет разницы, взял человек нож рукой или управляет им со смартфона, предъявлять требования к смартфону бессмысленно».

Кстати, сравнение с кухонным ножом в свете недавних событий представляется не самым удачным. Существенное ужесточение ждет ту часть законодательства, что регулирует обращение в стране гражданского огнестрельного оружия. Тогда как от кухонных ножей в стране погибает куда больше. А потому не стоит сомневаться, что РКН продолжит закручивать гайки.

