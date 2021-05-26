Опрос: Большинство россиян следят за активностью своих детей в интернете

Аналитики выяснили, насколько ответственно россияне следят за контентом, который их дети потребляют в интернете. В ходе исследования Rambler&Co, которое было проведено в преддверии Международного дня защиты детей, выяснилось, что большинство респондентов активно интересуются жизнью своих детей в сети: 47% периодически контролируют их, 27% - постоянно. И только 26% родителей считают это лишним.

Также сообщается, что россияне, которые следят за интернет-активностью своих детей, выбирают несколько способов контроля. В частности, 40% предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово, 21% опрошенных проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль». При этом, 15% подписываются на ребенка в соцсетях.

При этом, более половины опрошенных – а именно 57% – никак не ограничивают время, которое их дети проводят в интернете.