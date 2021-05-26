Опрос: Большинство россиян следят за активностью своих детей в интернете
Аналитики выяснили, насколько ответственно россияне следят за контентом, который их дети потребляют в интернете. В ходе исследования Rambler&Co, которое было проведено в преддверии Международного дня защиты детей, выяснилось, что большинство респондентов активно интересуются жизнью своих детей в сети: 47% периодически контролируют их, 27% - постоянно. И только 26% родителей считают это лишним.
Также сообщается, что россияне, которые следят за интернет-активностью своих детей, выбирают несколько способов контроля. В частности, 40% предпочитают доверительный разговор и верят детям на слово, 21% опрошенных проверяют телефоны, четверть (24%) ставит на устройства программу «Родительский контроль». При этом, 15% подписываются на ребенка в соцсетях.
При этом, более половины опрошенных – а именно 57% – никак не ограничивают время, которое их дети проводят в интернете.
Между тем, ранее руководитель Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов заявил, что в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект для мониторинга интернета. Он подчеркнул, что сотрудники РКН не могут контролировать миллиарды сообщений вручную. Для первичного мониторинга в ведомстве используют нейросети и искусственный интеллект, затем уже отсортированные сообщения поступают операторам.
Глава РКН добавил, что к концу 2021 года в ведомстве планируют обрабатывать в 14 раз больше информации. Он подчеркнул, что у Роскомнадзора нет желания блокировать сервисы. По словам Липова, сотрудники ведомства лишь следят за соблюдением российского законодательства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+7 884 / сут.
Умерли
119 тыс.+393 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+8 743 / сут.
- «Сон или подстава». Мать задержанной в Белоруссии россиянки шокирована видео с ее признанием
- Twitter удалил уже более 90% запрещенного контента после замедления работы
- Лукашенко рассказал о «ледяной войне» с Западом
- Лукашенко объяснил высылку латвийских дипломатов
- Захарова резко отреагировала на решение Риги снять флаг России на ЧМ
- ЦБ не видит рисков из-за «дыры» в валютном балансе банков
- В России за сутки выявили 8 373 новых случая коронавируса
- В Польше прокомментировали отказ США от санкций по «Северному потоку — 2»
- СМИ: взрыв прогремел в Сирии в день выборов
- Лукашенко предложил Западу рассказать, на какие спецслужбы работал создатель NEXTA Протасевич
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru