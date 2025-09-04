Как добавил собеседник НСН, слова, которые молодежь использует в личном общении, нечасто закрепляются в языке надолго.

«Мы каждый год удивляемся, восхищаемся или возмущаемся каким-то топовым словам. Но само слово топ – уже заимствование. В этом противоречие всех, кто выступает от имени русского языка. Каждый сам должен выбирать, каким русским языком пользоваться, и давать личный пример. Когда общаешься с молодежью, нужно говорить, как мы считаем нужным. Поверьте, с их стороны тоже не будет жаргона и мата. За всю свою преподавательскую жизнь в общении со студентами я такого не слышал. Они употребляют жаргонизмы в своей среде или там, где это востребовано. Я давно живу на свете, у нас в школе говорили «железно», и где теперь это слово? Так будет и с новыми примерами», - уточнил Мокиенко.

Ранее президент России Владимир Путин посетил экспозицию национального центра «Россия» во Владивостоке, где ему объяснили значения популярных у молодежи слов, таких как «чилловая катка», «траблы» и «кринж», напоминает «Радиоточка НСН».

