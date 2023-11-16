Треть россиян не могут начать работать без кофе

Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. Это выяснили аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга». В ходе опроса, в котором приняли участие десять тысяч человек, также выяснилось, что 32% респондентов обходятся одной чашкой напитка, еще 32% нуждаются в трех порциях кофе в день.

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Четверть опрошенных рассказали, что этот напиток помогает взбодриться, но не влияет на эффективность. Женщины чаще мужчин замечают связь между продуктивностью и утренней чашкой кофе (37 и 26%). А почти треть мужчин вообще не ощущает взаимосвязи.

За год россияне выпили более 23 миллионов порций кофе. Самым любимым типом напитка стал капучино — за год его купили 9,4 миллиона раз. В тройку лидеров вошли латте и американо.

61 процент заявили, что готовят и пьют кофе дома.

Ранее сообщалось, что производитель кофе Tchibo сменил название в России.



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ФОТО: РИА Новости / Мурад Оруджев
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