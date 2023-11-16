Треть россиян не могут начать работать без кофе
Треть россиян (32%) не в состоянии начать продуктивно работать без чашки кофе утром. Это выяснили аналитики «Авито Работы» и «Бургер Кинга». В ходе опроса, в котором приняли участие десять тысяч человек, также выяснилось, что 32% респондентов обходятся одной чашкой напитка, еще 32% нуждаются в трех порциях кофе в день.
Четверть опрошенных рассказали, что этот напиток помогает взбодриться, но не влияет на эффективность. Женщины чаще мужчин замечают связь между продуктивностью и утренней чашкой кофе (37 и 26%). А почти треть мужчин вообще не ощущает взаимосвязи.
За год россияне выпили более 23 миллионов порций кофе. Самым любимым типом напитка стал капучино — за год его купили 9,4 миллиона раз. В тройку лидеров вошли латте и американо.
61 процент заявили, что готовят и пьют кофе дома.
Ранее сообщалось, что производитель кофе Tchibo сменил название в России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru