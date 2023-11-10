«Tibio»: Производитель кофе Tchibo сменил название в России
Дочерняя компания немецкого кофейного бренда Tchibo GmbH - «Чибо СНГ», которую в 2022 году приобрело российское ООО «МВК», изменила название своего продукта, сообщает РИА Новости.
Согласно данным, которые содержатся в базе Роспатента, кофе Tchibo в России будет называться «Тибио» (Tibio). При это изменится и название компании - вместо ООО «Чибо СНГ» будет ООО «Тибио».
Отмечается, что рецептура и технология производства кофе не изменятся. Что касается дизайна упаковки, то она сохранит «максимальную преемственность».
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