«Бутербродекс» во второй половине октября увеличился на 4,7 пункта

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами продуктов для завтрака, во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - до 118,6 пункта.

Индекс разработан на основе данных, предоставляемых ресурсом «Чек Индекс», передает РИА Новости.

Для его расчета учитывается стоимость семи товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

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За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

С 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек увеличился по всем этим товарам. Больше всего подорожали ветчина - на 12,8% (до 212 рублей) и огурцы - на 11% (до 91 рубля).

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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