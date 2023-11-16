«Бутербродекс» во второй половине октября увеличился на 4,7 пункта

За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

С 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек увеличился по всем этим товарам. Больше всего подорожали ветчина - на 12,8% (до 212 рублей) и огурцы - на 11% (до 91 рубля).

Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года.



