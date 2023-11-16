«Бутербродекс» во второй половине октября увеличился на 4,7 пункта
«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами продуктов для завтрака, во второй половине октября вырос на 4,7 пункта - до 118,6 пункта.
Индекс разработан на основе данных, предоставляемых ресурсом «Чек Индекс», передает РИА Новости.
Для его расчета учитывается стоимость семи товаров: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).
За базовые 100 баллов принято значение «Индекса кофе с бутербродом» в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
С 16 по 31 октября по сравнению с началом месяца средний чек увеличился по всем этим товарам. Больше всего подорожали ветчина - на 12,8% (до 212 рублей) и огурцы - на 11% (до 91 рубля).
Оптовые цены на красную икру на Дальнем Востоке стали снижаться, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). По данным организации, в ноябре стоимость икры горбуши на Дальнем Востоке упала на 25% по сравнению с ноябрем 2022 года.
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