СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах

Российские банки начали перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах и блокировать операции. Об этом сообщает РИА Новости.

Финансовая организация пресекает попытки оплаты крупного заказа и присылает уведомление, что операцию отклонили «во избежание мошенничества». Для снятия ограничения клиенту нужно позвонить в банк или дождаться звонка из организации.

Голосовой помощник уточнит у клиента, не являются ли действия мошенническими. Блокировка снимается после подтверждения.

Кроме того, банк присылает клиентам предложения изучить уловки аферистов и узнать способы защиты от них.

Ранее стало известно, что банки начали перепроверять снятия крупной суммы наличными через банкоматы и блокировать операции.

