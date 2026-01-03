СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах
Российские банки начали перепроверять крупные покупки клиентов на маркетплейсах и блокировать операции. Об этом сообщает РИА Новости.
Финансовая организация пресекает попытки оплаты крупного заказа и присылает уведомление, что операцию отклонили «во избежание мошенничества». Для снятия ограничения клиенту нужно позвонить в банк или дождаться звонка из организации.
Голосовой помощник уточнит у клиента, не являются ли действия мошенническими. Блокировка снимается после подтверждения.
Кроме того, банк присылает клиентам предложения изучить уловки аферистов и узнать способы защиты от них.
Ранее стало известно, что банки начали перепроверять снятия крупной суммы наличными через банкоматы и блокировать операции.
