Илон Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать функции тела

Полное восстановление работы тела людей с ограниченными возможностями станет доступным благодаря имплантам Neuralink. Об этом заявил владелец одноименной нейротехнологической компании, миллиардер Илон Маск.

«На сегодняшний день я уверен, что полное восстановление функций тела возможно с помощью Neuralink», - написал бизнесмен в соцсети Х.

Маск считает, что из-за технических сложностей выполнить эту задачу непросто, однако с точки зрения физики ничто этому не препятствует.

Ранее предприниматель объявил, что Neuralink впервые вживит человеку зрительный имплант Blindsight.

