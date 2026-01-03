Betsy, Дмитриенко и «Дискотека Авария»: Что слушали россияне в новогоднюю ночь
Стриминговый сервис «КИОН Музыка» проанализировал прослушивания музыкальных треков в новогоднюю ночь (с 31 декабря 2025 года по 1 января 2026 года) и составил два рейтинга. Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
В первый вошли синглы, посвящённые празднику, а второй представляет собой общий топ самых популярных композиций, звучавших в эти дни. Лидером обоих чартов стал трек «Под Новый Год» в исполнении Betsy и Ded M.
В рейтинге праздничных синглов помимо лидера также отметились: группа «Дискотека Авария» с хитом «Новогодняя», артистка Sasha Komovich с композицией «Расскажи, Снегурочка». Четвёртую позицию заняла легендарная песня Last Christmas в исполнении Wham!, а замкнула пятёрку лучших шведская группа ABBA с треком Happy New Year.
Особого внимания заслуживает интерес к праздничной музыке в регионах. Абсолютным лидером по росту интереса стала Новгородская область — здесь число прослушиваний тематических песен выросло на 195% по сравнению с прошлым годом. В топ-5 также вошли Псковская (+191%), Оренбургская (+182%) области, Республика Алтай (+166%) и Ханты-Мансийский автономный округ (+165%). В целом по стране интерес к праздничной музыке увеличился на 79%. Чаще всего тематический плейлист включали женщины (54%) и представители поколения X (возраст 42–58 лет).
Среди самых прослушиваемых треков новогодней ночи также оказались: «Базовый минимум» (Sabi, MIA BOYKA), «Жиганская» (Jakone, Kiliana), «БАНК» (ICEGERGERT, Zivert), «Силуэт» (Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд), «Матушка» (Татьяна Куртукова) и «Советский Союз» (Керсари).
Ранее лидер рок-группы The Hatters Юрий Музыченко рассказал НСН о самых теплых воспоминаниях из 2025 года и призвал встречать 2026 год с открытым сердцем.
