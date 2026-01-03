«Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката
Фильм режиссера Дмитрия Дьяченко «Чебурашка 2» заработал в кинопрокате более 1,6 млрд рублей за три дня. Об этом свидетельствуют данные на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах картин в кинозалах.
«Общие сборы - 1 653 013 974 рублей», - указано в сообщении на портале.
Новая часть истории о Чебурашке вышла на большие экраны 1 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В картине снимались Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор и Виктор Добронравовы, Полина Максимова, Александр и Матвей Лыковы и другие.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чебурашка 2» собрал более 1,6 млрд рублей за три дня проката
- В Госдуме объяснили, как избавить учителей от зарплатного неравенства
- Илон Маск заявил, что импланты Neuralink смогут восстанавливать функции тела
- СМИ: Банки начали блокировать операции при крупных покупках на маркетплейсах
- В России продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции
- «Клоун выбрал террориста»: Зеленский начал год с кадровых перестановок
- Экс-помощница Байдена призналась, что получает угрозы от украинцев
- В АКРА спрогнозировали ипотечные ставки в 2026 году
- Генконсул рассказал об увеличении турпотока из ОАЭ в Россию
- Рост тарифов и отчеты ТСЖ: Что изменится в сфере ЖКХ в 2026 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru