В России продолжат индексировать страховые пенсии не ниже уровня инфляции
3 января 202609:17
Индексацию страховых пенсий по старости планируют продолжить в России не ниже уровня инфляции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством РФ план.
В документе указано, что мера призвана повысить качество жизни и финансовую обеспеченность россиян старшего поколения.
Страховую пенсию назначают по старости, инвалидности, потере кормильца. Выплата состоит из фиксированной части и накопленных гражданином пенсионных баллов. В новом году страховые пенсии увеличили на 7,6% с 1 января, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
