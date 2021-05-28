Треть россиян хотели бы ходить в офис со своим животным

Треть россиян (31%) хотела бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

В основном эту идею поддерживают женщины – 67% против 33% мужчин, передает РИА Новости.

Активнее всего за pet-friendly офисы высказываются молодые люди в возрасте 25-34 года – 45%, а меньше всего хотят, чтобы в рабочем процессе присутствовали животные, работники старше 45 лет – таких всего 21%.

В опросе приняли участие 2225 респондентов во всех регионах страны.