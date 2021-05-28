Треть россиян хотели бы ходить в офис со своим животным

Треть россиян (31%) хотела бы иметь возможность брать в офис своих домашних питомцев. Об этом говорится в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

В основном эту идею поддерживают женщины – 67% против 33% мужчин, передает РИА Новости.

Активнее всего за pet-friendly офисы высказываются молодые люди в возрасте 25-34 года – 45%, а меньше всего хотят, чтобы в рабочем процессе присутствовали животные, работники старше 45 лет – таких всего 21%.

В опросе приняли участие 2225 респондентов во всех регионах страны.

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Авторы исследования отмечают, что на взгляды россиян сильно повлияла пандемия и связанная с ней работа в дистанционном формате, когда всегда рядом находились не только члены семьи, но и питомцы.

Между тем, в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе – каждая десятая. В России тенденция только начала зарождаться. Разрешение вводят прогрессивные IT-компании, желая создать максимально комфортные условия для своих сотрудников.

По данным ВЦИОМ, домашние животные есть у 61% россиян, чаще это кошки, чем собаки.

Ранее сервис «Работа.ру» выяснил, что россияне готовы отказаться от отпуска, если им будут платить зарплату более 400 тысяч рублей в месяц.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ОфисыДомашние Животные
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