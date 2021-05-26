Каждый десятый россиянин запланировал взять ипотеку в 2021 году

Каждый десятый россиянин намерен взять в 2021 году кредит на покупку недвижимости. Таковы данные исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», на которое ссылается РИА Новости.

Респондентов опрашивали, планируют ли они кредиты в этом году и с какими целями. 63 процента граждан не намерены брать никакие займы. 10 процентов опрошенных заявили, что хотят взять кредит на недвижимость.

Популярностью пользовались кредиты на ремонт, приобретение машины, отпуск, лечение, образование, запуск бизнеса, покупку бытовой техники, одежды, ювелирных украшений и на свадьбу.

Также по данным этого исследования 52 процента россиян с начала 2021 года не брали новых кредитов.

Ранее член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал свернуть льготную ипотеку в Москве и других регионах России. Также он посоветовал, куда стоит перенаправить высвободившие средства.

