Россияне признались, какая зарплата заставит их отказаться от отпуска
Россияне готовы отказаться от отпуска, если им будут платить зарплату более 400 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».
В опросе приняли участие более 5 тысяч человек из разных регионов страны.
В среднем по стране сотрудники готовы отказаться от положенного отдыха при ежемесячной зарплате в 413,6 тысяч рублей, пишет RT.
Москвичи согласятся трудиться не отдыхая за 405,1 тысяч рублей, жители Санкт-Петербурга - за 418,3 тысяч рублей, отмечает Ura.ru.
Ранее сервис по поиску работы Superjob выяснил, что четверть россиян не смогли выделить за год ни одного хорошего рабочего дня. Только 6% опрошенных заявили, что считают каждый свой рабочий день по-своему прекрасным.
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