«Никакой защиты!»: Россиянам рассказали, как спастись от «кредитов в наследство»

Россияне наследуют как имущество, так и долги заемщиков по кредитам, при этом в договорах страхования бывают хитрости, сказала в эфире НСН Людмила Айвар.

Почётный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о подводных камнях при заключении договоров о страховании жизни.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который призван защитить наследников заемщика от необоснованного взыскания долгов по кредитам, если тот был застрахован.

Наследников защитят от взыскания долга в случае смерти заемщика
«Подводные камни могут быть в случае, если в договоре страхования указаны случаи наступления смерти, при которых страховка не выплачивается. Например, если будет установлено, что человек предоставил недостоверную информацию о состоянии своего здоровья или управлял автомобилем пьяным, попал в ДТП и погиб, или совершил суицид», - сказала Айвар.

По ее словам, сегодня наследники заемщиков никак не могут защитить себя от уплаты их долгов.

«Абсолютно никак. Наследники наследуют как имущество, так и долги. Они могут попробовать оспорить долговые обязательства, но не факт, что у них это получится. Если долг не оспорен и есть долговое обязательство, наследники отвечают в том объеме, в котором им досталось имущество. Если этого имущества достаточно для того, чтобы погасить долг, и еще что-то останется, тогда одно, если недостаточно, - все имущество может уйти в счет погашения долга. Либо наследники самостоятельно гасят долг, чтобы имущество, которое передается в наследство, не было реализовано по значительно заниженным ценам, как это бывает, когда его продают с торгов», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
«С изъятием машины и дачи»: Россияне все чаще вынуждены подавать на банкротство

Ранее эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности и работы с проблемными активами Дмитрий Кваша говорил НСН, что в России из-за экономической неопределенности растет число банкротов среди физических лиц.

По его словам, банки могут изъять у должников квартиру, дачу или машину. При этом, если это единственное жилье, его изъять не могут.

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ФОТО: Радио 1
ТЕГИ:Людмила АйварСтраховкаКредиты
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