«Никакой защиты!»: Россиянам рассказали, как спастись от «кредитов в наследство»

Ранее эксперт в области банкротства, ликвидации организаций, взыскания задолженности и работы с проблемными активами Дмитрий Кваша говорил НСН, что в России из-за экономической неопределенности растет число банкротов среди физических лиц.

По его словам, банки могут изъять у должников квартиру, дачу или машину. При этом, если это единственное жилье, его изъять не могут.

