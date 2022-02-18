«Требуется наблюдение». В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского

По его словам, пока политику ещё требуется наблюдение.

«Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют тёплые слова», - добавил Нилов.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов заявил, что ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского.

