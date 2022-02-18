«Требуется наблюдение». В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского
Замглавы думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что лидер партии Владимир Жириновский идёт на поправку, сообщает РИА Новости.
По его словам, пока политику ещё требуется наблюдение.
«Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления. Мы выражаем также слова благодарности всем врачам и нашим гражданам, которые шлют тёплые слова», - добавил Нилов.
Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов заявил, что ни один из анонимных источников до сих пор не сообщил правдивой информации о состоянии здоровья Владимира Жириновского.
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