«Только живи»: сын Жириновского впервые публично отреагировал на болезнь отца

«Только живи!» — написал Лебедев, указав, что беспокоится о состоянии Жириновского.

Ранее стало известно, что лидера ЛДПР госпитализировали с коронавирусом. Сообщалось, что политик находится в тяжелом состоянии, ему диагностировали двустороннюю пневмонию, а СМИ делились оценками о поражении легких от 30 до 75%. При этом в Минздраве РФ заявляли, что состояние Жириновского стабильное, пишет Ura.ru.

Накануне в СМИ появились сообщения о том, что у лидера ЛДПР обнаружили воспаление в мозге. Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал эту информацию слухами и домыслами, отмечает Газета.ру.

