«Только живи»: сын Жириновского впервые публично отреагировал на болезнь отца
Бывший вице-спикер Госдумы, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев опубликовал в Facebook пост-реакцию на болезнь отца.
«Только живи!» — написал Лебедев, указав, что беспокоится о состоянии Жириновского.
Ранее стало известно, что лидера ЛДПР госпитализировали с коронавирусом. Сообщалось, что политик находится в тяжелом состоянии, ему диагностировали двустороннюю пневмонию, а СМИ делились оценками о поражении легких от 30 до 75%. При этом в Минздраве РФ заявляли, что состояние Жириновского стабильное, пишет Ura.ru.
Накануне в СМИ появились сообщения о том, что у лидера ЛДПР обнаружили воспаление в мозге. Однако председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал эту информацию слухами и домыслами, отмечает Газета.ру.
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