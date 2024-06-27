Траты россиян в Duty free и точках питания аэропортов снизились на 45%

При этом средний чек покупок в магазине Duty free увеличился на 39% и составил 2990 рублей. Самая высокая цифра за средний чек в магазине беспошлинной торговли зафиксирована во Владивостоке - 4633 рублей. В Москве средний чек в этом магазине составляет 3711 рублей, а в Екатеринбурге – 2801 рубль. Наименьший показатель в Самаре - 1089 рублей.

В материале уточняется, что снижение спроса на товары Duty free связано с тем, что ассортимент магазина схож с ассортиментом в других торговых точках города.

Снижение количества покупок в кафе и ресторанах аэропортов, в свою очередь, аналитики связывают с высокими ценами в этих точках питания.

Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что открытие магазинов Duty free с алкоголем в стерильных зонах внутренних рейсов трех столичных аэропортов создаст дополнительную нагрузку на безопасность.