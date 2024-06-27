Траты россиян в Duty free и точках питания аэропортов снизились на 45%
Россияне на 45% снизили траты в магазинах Duty free, а также в других кафе и ресторанах на территории аэропортов в этом году по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на данные Почта Банка.
При этом средний чек покупок в магазине Duty free увеличился на 39% и составил 2990 рублей. Самая высокая цифра за средний чек в магазине беспошлинной торговли зафиксирована во Владивостоке - 4633 рублей. В Москве средний чек в этом магазине составляет 3711 рублей, а в Екатеринбурге – 2801 рубль. Наименьший показатель в Самаре - 1089 рублей.
В материале уточняется, что снижение спроса на товары Duty free связано с тем, что ассортимент магазина схож с ассортиментом в других торговых точках города.
Снижение количества покупок в кафе и ресторанах аэропортов, в свою очередь, аналитики связывают с высокими ценами в этих точках питания.
Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН заявил, что открытие магазинов Duty free с алкоголем в стерильных зонах внутренних рейсов трех столичных аэропортов создаст дополнительную нагрузку на безопасность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru