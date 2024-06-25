Открытие Duty free с алкоголем на внутренних рейсах РФ сочли нагрузкой на безопасность
Сами аэропорты не имеют отношения к магазинам, которые там находятся, и получают прибыть только за счет платы за аренду, отметил в эфире НСН бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов.
Открытие магазинов Duty free с алкоголем в стерильных зонах внутренних рейсов трех столичных аэропортов потребует новых помещений под склады и создаст дополнительную нагрузку на безопасность, заявил бывший специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов в разговоре с НСН.
Ранее стало известно, что магазины Duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово, сообщили «Известия». В других аэропортах путешествующие по России граждане не смогут купить спиртное в стерильных зонах. В Минпромторге отметили, что площади практически всех других аэропортов в стране не позволяют запустить такую торговлю. Герасимов отметил, что открытие новых Duty free связано с большими расходами, так как они потребуют новый персонал, дополнительные помещения и охрану.
«Помимо места аренды, необходимо организовать отдельное помещение для хранения товара: все-таки, это уже чистая зона. Товар должен кто-то проверить, а затем пропустить на склад временного хранения, который должен быть организован уже в чистой зоне. Это дополнительная нагрузка на аэропорт по площади. Помимо этого, нужны дополнительные сотрудники авиационной безопасности, которые будут следить, чтобы на склад могли пройти только сотрудники магазина. Это очень много дополнительных рабочих мест. Экономическая целесообразность для этого есть только в столичных аэропортах», - рассказал Герасимов.
Он отметил, что лимиты для приобретения алкоголя в будущих магазинах Duty free на внутренних рейсах будут рассчитываться исходя из международных стандартов.
«Вообще лимиты покупки в Duty free есть во всех аэропортах и на внутренних, и на международных рейсах. Но они котируются исключительно таможенными международными требованиями. Я думаю, что здесь будут примерно схожие ограничения, то есть допустимо до трех литров крепких напитков и около пяти литров легких напитков. Меньше этот лимит явно не будет», - рассказал Герасимов.
При этом финансовую выгоду от такой торговли аэропорты получать не будут. Они будут в плюсе только за счет аренды, объяснил Герасимов.
«У Duty free есть свой оператор. Сам аэропорт не имеет отношения ни к одному магазину, который там находится. Он просто сдает в аренду свои помещения. В России есть признанный оператор Duty free, у которого есть контракт со страной, поэтому только эта компания и увеличит свою прибыль. Единственное, на чем заработает аэропорт – это арендные платежи, если лишние площади будут заняты. Если говорить о международном аэропорте, то это хорошие деньги, если брать региональные – то там нет смысла открывать Duty free. Там нет лишней площади и покупательской способности», - пояснил он.
Ранее гендиректор Ассоциации гражданской авиации «Аэропорт», член общественного совета при Ространснадзоре Виктор Горбачев заявил НСН, что продажа алкоголя на внутренних рейсах принесет дополнительные доходы отрасли, передает «Радиоточка НСН».
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