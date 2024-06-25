Открытие Duty free с алкоголем на внутренних рейсах РФ сочли нагрузкой на безопасность

Ранее стало известно, что магазины Duty free c алкоголем в зонах внутренних рейсов появятся только в Шереметьево, Внуково и Домодедово, сообщили «Известия». В других аэропортах путешествующие по России граждане не смогут купить спиртное в стерильных зонах. В Минпромторге отметили, что площади практически всех других аэропортов в стране не позволяют запустить такую торговлю. Герасимов отметил, что открытие новых Duty free связано с большими расходами, так как они потребуют новый персонал, дополнительные помещения и охрану.

«Помимо места аренды, необходимо организовать отдельное помещение для хранения товара: все-таки, это уже чистая зона. Товар должен кто-то проверить, а затем пропустить на склад временного хранения, который должен быть организован уже в чистой зоне. Это дополнительная нагрузка на аэропорт по площади. Помимо этого, нужны дополнительные сотрудники авиационной безопасности, которые будут следить, чтобы на склад могли пройти только сотрудники магазина. Это очень много дополнительных рабочих мест. Экономическая целесообразность для этого есть только в столичных аэропортах», - рассказал Герасимов.

Он отметил, что лимиты для приобретения алкоголя в будущих магазинах Duty free на внутренних рейсах будут рассчитываться исходя из международных стандартов.

«Вообще лимиты покупки в Duty free есть во всех аэропортах и на внутренних, и на международных рейсах. Но они котируются исключительно таможенными международными требованиями. Я думаю, что здесь будут примерно схожие ограничения, то есть допустимо до трех литров крепких напитков и около пяти литров легких напитков. Меньше этот лимит явно не будет», - рассказал Герасимов.