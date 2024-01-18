В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах
Магазины duty free откроют в курортных зонах для иностранных туристов в Узбекистане, они также смогут покупать слитки из драгметаллов в вендинговых автоматах. Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции государства.
Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма». Так, будут построены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free), а также торговых магазинов известных международных брендов.
Ранее узбекистанское агентство статистики сообщило, что число туристов из РФ в Узбекистан в январе-апреле 2023 года выросло в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru