В Узбекистане для туристов откроют магазины duty free в курортных зонах

Отмечается, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ «О мерах по значительному увеличению потока иностранных туристов в республику и дальнейшему активизации внутреннего туризма». Так, будут построены крупные торговые комплексы (Luxury tourism village), состоящие из магазинов беспошлинной торговли (duty free), а также торговых магазинов известных международных брендов.

Ранее узбекистанское агентство статистики сообщило, что число туристов из РФ в Узбекистан в январе-апреле 2023 года выросло в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

