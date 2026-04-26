Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне

По словам американского лидера, Секретная служба и другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов сработали блестяще, оперативно и надёжно нейтрализовав нападавшего.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в этом отеле произошла стрельба. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил агент Секретной службы. Нападавший был оперативно задержан. Он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

