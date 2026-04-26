Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в одной из гостиниц Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, Секретная служба и другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов сработали блестяще, оперативно и надёжно нейтрализовав нападавшего.
Вечером 25 апреля во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в этом отеле произошла стрельба. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил агент Секретной службы. Нападавший был оперативно задержан. Он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне
- Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре
- На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям
- Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20
- Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла на 75 году жизни
- Трамп заявил, что общается с Путиным и Зеленским
- Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
- Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта
- Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку
- Массовая драка произошла после боя российского боксёра в Турции