Трамп высоко оценил работу Секретной службы после инцидента в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп высоко оценил действия Секретной службы, сотрудники которой вечером 25 апреля остановили злоумышленника, открывшего огонь в одной из гостиниц Вашингтона. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

Новое покушение? Трампа эвакуировали во время стрельбы

По словам американского лидера, Секретная служба и другие правоохранительные органы проделали выдающуюся работу. Трамп подчеркнул, что сотрудники правоохранительных органов сработали блестяще, оперативно и надёжно нейтрализовав нападавшего.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина с корреспондентами Белого дома в этом отеле произошла стрельба. На мероприятии присутствовал президент США Дональд Трамп с супругой. В результате инцидента ранение получил агент Секретной службы. Нападавший был оперативно задержан. Он признался, что хотел совершить покушение на чиновников администрации Трампа, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
