Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла на 75 году жизни

Елена Михеева родилась в 1951 году в Ленинграде. Более 50 лет она посвятила служению театру. После окончания Театрального училища имени Щукина в 1972 году актриса начала работать в Московском областном драматическом театре имени Островского, а позже — в Камерном театре. С 2013 года, после объединения двух театров, она входила в труппу Московского губернского театра, где также преподавала актёрское мастерство.

В юности Михеева снималась в кино, в частности, в фильмах «Два дня чудес» (1970) и «Алло, Варшава!» (1971).

В Московском губернском театре она работала со дня его основания и продолжала выходить на сцену до последних дней, играя в двух спектаклях.

Звания заслуженной артистки России Елена Михеева была удостоена в 2004 году. Она также была награждена двумя знаками губернатора Московской области за вклад в развитие культуры региона.

