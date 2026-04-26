Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла на 75 году жизни
На 75-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Елена Михеева. Об этом сообщает пресс-служба Московского губернского театра.
Елена Михеева родилась в 1951 году в Ленинграде. Более 50 лет она посвятила служению театру. После окончания Театрального училища имени Щукина в 1972 году актриса начала работать в Московском областном драматическом театре имени Островского, а позже — в Камерном театре. С 2013 года, после объединения двух театров, она входила в труппу Московского губернского театра, где также преподавала актёрское мастерство.
В юности Михеева снималась в кино, в частности, в фильмах «Два дня чудес» (1970) и «Алло, Варшава!» (1971).
В Московском губернском театре она работала со дня его основания и продолжала выходить на сцену до последних дней, играя в двух спектаклях.
Звания заслуженной артистки России Елена Михеева была удостоена в 2004 году. Она также была награждена двумя знаками губернатора Московской области за вклад в развитие культуры региона.
