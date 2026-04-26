Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось примерно три дня до возможного удара по его нефтяной инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Президент Ирана: Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой

По словам американского лидера, преимущество в переговорах находится на стороне Соединённых Штатов.

«Все козыри на руках у США», - подчеркнул Трамп.

Он также выразил уверенность, что конфликт с Ираном будет завершён в ближайшее время.

«Мы проделали отличную работу, и всё это очень скоро закончится», - добавил президент.

При этом Трамп не стал раскрывать никаких подробностей.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой иранских судов и портов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
