Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре
Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось примерно три дня до возможного удара по его нефтяной инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.
По словам американского лидера, преимущество в переговорах находится на стороне Соединённых Штатов.
«Все козыри на руках у США», - подчеркнул Трамп.
Он также выразил уверенность, что конфликт с Ираном будет завершён в ближайшее время.
«Мы проделали отличную работу, и всё это очень скоро закончится», - добавил президент.
При этом Трамп не стал раскрывать никаких подробностей.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не будет вести переговоры под давлением и блокадой иранских судов и портов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
