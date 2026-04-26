Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
В Туапсе убрано более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта после разлива нефтепродуктов, вызванного атаками украинских дронов. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
По данным оперштаба, на береговой линии ведётся постоянный мониторинг. В настоящее время загрязнение носит локальный характер. Одновременно проводится уборка города от сажи и других продуктов горения.
Работы по ликвидации последствий продолжаются круглосуточно. Очистка ведётся ниже по течению реки Туапсе, а также в акватории и на берегу Чёрного моря.
Морской терминал в Туапсе подвергся атакам украинских беспилотников 16 и 20 апреля. В результате последнего удара на объекте возник крупный пожар, после чего близ городского порта было зафиксировано нефтяное пятно площадью около 10 тысяч квадратных метров. Часть нефтепродуктов попала из реки в море и на береговую линию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
