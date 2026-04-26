На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям

В России болельщикам запретили проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки с надписями или изображениями, не соответствующими традиционным ценностям. Соответствующее постановление подписало правительство РФ.

Согласно документу, теперь на баннерах, флагах, плакатах и других средствах поддержки не допускаются надписи и изображения, противоречащие традиционным российским ценностям. Кроме того, зрителям запрещается проносить и использовать на трибунах средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры и т.п.), а также беспилотные воздушные суда. Исключение возможно только с разрешения организаторов соревнований.

Также обновлённые правила разрешают проносить горны, дудки и вувузелы только при условии предварительного согласования с организаторами или уполномоченными ими лицами. Такие приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.

Ранее грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
