На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям
В России болельщикам запретили проносить на официальные спортивные мероприятия средства поддержки с надписями или изображениями, не соответствующими традиционным ценностям. Соответствующее постановление подписало правительство РФ.
Согласно документу, теперь на баннерах, флагах, плакатах и других средствах поддержки не допускаются надписи и изображения, противоречащие традиционным российским ценностям. Кроме того, зрителям запрещается проносить и использовать на трибунах средства индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры и т.п.), а также беспилотные воздушные суда. Исключение возможно только с разрешения организаторов соревнований.
Также обновлённые правила разрешают проносить горны, дудки и вувузелы только при условии предварительного согласования с организаторами или уполномоченными ими лицами. Такие приспособления должны размещаться в местах, где они не будут мешать другим зрителям.
Ранее грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трамп дал Ирану три дня до удара по его нефтяной инфраструктуре
- На российских стадионах запретили баннеры, не соответствующие традиционным ценностям
- Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20
- Заслуженная артистка России Елена Михеева умерла на 75 году жизни
- Трамп заявил, что общается с Путиным и Зеленским
- Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
- Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта
- Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку
- Массовая драка произошла после боя российского боксёра в Турции
- Девять человек ранены при стрельбе около кампуса Университета Индианы