Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступление практически по всей линии фронта. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Сырский провёл встречу с начальником Штаба обороны Вооружённых сил Канады генералом Дженни Кариньян, в ходе которой поблагодарил Канаду за значительную военную помощь Украине.

По словам украинского главкома, ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся сложной.

«Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», - написал Сырский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из Донбасса поможет урегулированию конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
