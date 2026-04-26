Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский заявил, что российские войска ведут наступление практически по всей линии фронта. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Сырский провёл встречу с начальником Штаба обороны Вооружённых сил Канады генералом Дженни Кариньян, в ходе которой поблагодарил Канаду за значительную военную помощь Украине.
По словам украинского главкома, ситуация на линии боевого соприкосновения остаётся сложной.
«Противник активизировал наступательные действия практически по всей линии фронта», - написал Сырский.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вывод ВСУ из Донбасса поможет урегулированию конфликта, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
- Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта
- Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку
- Массовая драка произошла после боя российского боксёра в Турции
- Девять человек ранены при стрельбе около кампуса Университета Индианы
- Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников
- «Африканский корпус» ВС РФ продолжает отражать атаки исламистов в Мали
- Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая
- Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность
- Гладков: Один человек погиб, пятеро ранены в результате атак дронов ВСУ