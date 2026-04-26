Трамп заявил, что общается с Путиным и Зеленским

Трамп отметил, что переговоры с обоими президентами проходят хорошо, однако отказался раскрывать детали и уточнять, когда именно состоялся последний разговор с Владимиром Путиным.

«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной и надеемся, что сможем её разрешить», - добавил американский лидер.

Последний известный телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда сообщал, что разговора был сфокусирован на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».