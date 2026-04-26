Трамп заявил, что общается с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что общается с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским по поводу урегулирования конфликта. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Трамп отметил, что переговоры с обоими президентами проходят хорошо, однако отказался раскрывать детали и уточнять, когда именно состоялся последний разговор с Владимиром Путиным.
«Мы работаем над ситуацией между Россией и Украиной и надеемся, что сможем её разрешить», - добавил американский лидер.
Последний известный телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 9 марта. Помощник президента РФ Юрий Ушаков тогда сообщал, что разговора был сфокусирован на ситуации вокруг Ирана, а также на переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Более 3 тысяч кубометров загрязнённого грунта убрали в Туапсе
- Главком ВСУ: ВС РФ наступают практически по всей линии фронта
- Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку
- Массовая драка произошла после боя российского боксёра в Турции
- Девять человек ранены при стрельбе около кампуса Университета Индианы
- Мать и дочь в Москве лишились почти 40 миллионов после звонка мошенников
- «Африканский корпус» ВС РФ продолжает отражать атаки исламистов в Мали
- Без зарубежного кино: Кто поборется в праздничной кинобитве мая
- Песков не стал раскрывать свою партийную принадлежность