Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20
Количество погибших в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии возросло до 20 человек, ещё 36 получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Октавио Гусман.
По его словам, среди погибших - 15 женщин и пятеро мужчин, все совершеннолетние. Из 36 пострадавших трое находятся в реанимации, пятеро несовершеннолетних вне опасности. Губернатор назвал произошедшее самым жестоким нападением на мирное население в стране за последние десятилетия. В знак скорби по погибшим в департаменте объявлен трёхдневный траур.
Теракт произошёл 25 апреля в районе Эль-Тунель муниципалитета Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало на одной из ключевых транспортных артерий страны - Панамериканском шоссе. В результате образовалась крупная воронка объёмом около 200 кубических метров, движение на участке до сих пор полностью перекрыто.
Ранее в Азербайджане предотвратили теракт против посольства Израиля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
