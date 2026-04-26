Число погибших при теракте в Колумбии возросло до 20

По его словам, среди погибших - 15 женщин и пятеро мужчин, все совершеннолетние. Из 36 пострадавших трое находятся в реанимации, пятеро несовершеннолетних вне опасности. Губернатор назвал произошедшее самым жестоким нападением на мирное население в стране за последние десятилетия. В знак скорби по погибшим в департаменте объявлен трёхдневный траур.

Теракт произошёл 25 апреля в районе Эль-Тунель муниципалитета Кахибио. Взрывное устройство сдетонировало на одной из ключевых транспортных артерий страны - Панамериканском шоссе. В результате образовалась крупная воронка объёмом около 200 кубических метров, движение на участке до сих пор полностью перекрыто.

