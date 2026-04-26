Массовая драка произошла после боя российского боксёра в Турции

Поединок за титул чемпиона мира по версии Универсальной боксерской организации (UBO) состоялся между Гороховым и турком Эмирханом Калканом. После окончания боя россиянин эмоционально отпраздновал победу, что вызвало сильное недовольство местной публики. Часть зрителей выбежала на ринг, что спровоцировало массовую драку.

Турнир был вынужденно прерван, официальный победитель поединка объявлен не был. Организаторы неоднократно призывали зрителей успокоиться через громкоговорители, однако драка продолжалась ещё некоторое время. Правоохранительные органы Турции начали расследование инцидента.

36-летний Сергей Горохов имеет в послужном списке 16 побед (11 нокаутом), 11 поражений и 2 ничьи.

Ранее матч «Крыльев Советов» и «КАМАЗа» был досрочно завершили из-за массовой драки футболистов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».