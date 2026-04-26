СМИ: Трампа эвакуировали из-за стрельбы в Белом доме
26 апреля 202604:05
Президента США Дональда Трампа эвакуировали из-за стрельбы, сообщает Telegram-канал Mash.
Это случилось на ужине корреспондентов Белого дома. Стрельба прозвучала в ресторане, где проходил вечер.
Американский лидер находился в зале — его срочно увели со сцены сотрудники секретной службы и вывели из здания.
Как сообщают иностранные СМИ, стрелок мёртв.
Ранее стало известно, что поведение Трампа изменилось после покушения на него во время предвыборной кампании в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
