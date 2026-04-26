Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом заявил, что его целью были чиновники
26 апреля 202609:32
Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием американского лидера Дональда Трампа заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его целью были чиновники администрации президента США, сообщает CBS.
По данным телеканала, Коул Аллан после задержания заявил, что хотел стрелять в чиновников Белого дома.
Злоумышленник пришёл на мероприятие с дробовиком и попытался прорваться через охрану. Нападавшего задержали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
