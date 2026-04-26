Подозреваемый в стрельбе на ужине с Трампом заявил, что его целью были чиновники

Подозреваемый в стрельбе на мероприятии с участием американского лидера Дональда Трампа заявил сотрудникам правоохранительных органов, что его целью были чиновники администрации президента США, сообщает CBS.

Трамп ждёт вердикта спецслужб, чтобы вернуться на трибуну после стрельбы

По данным телеканала, Коул Аллан после задержания заявил, что хотел стрелять в чиновников Белого дома.

Злоумышленник пришёл на мероприятие с дробовиком и попытался прорваться через охрану. Нападавшего задержали на месте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
