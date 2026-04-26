Хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку
Во втором матче полуфинала Кубка Гагарина хоккеисты «Локомотива» и «Авангарда» устроили массовую драку.
Игра проходит в Ярославле. На 18-й минуте первого периода защитник «Локомотива» Артём Сергеев открыл счёт, после чего форвард хозяев Александр Радулов сказал что-то вратарю «Авангарда» Никите Серебрякову. Сразу после этого на льду началась массовая драка, в которой приняли участие все полевые игроки обеих команд.
В результате драки удаления до конца игры получили пять игроков «Локомотива» — Артём Сергеев, Рушан Рафиков, Георгий Иванов, Александр Радулов и Егор Сурин, а также пять хоккеистов «Авангарда» - Джозеф Чеккони, Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов, Михаил Котляревский и Эндрю Потуральски.
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первой встрече серии победу одержал «Авангард».
Горячие новости
