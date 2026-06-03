Он отметил, что есть практики, которые подразумевают экстравагантные действия. Но они являются частью комплексной терапии, проводятся под контролем специалиста и не выходят за грани здравого смысла.

«Есть в психотерапии такое понятие — суггестия. Если к этому подходить по уму, если это элемент комплексного подхода к терапии личности, тогда при определенных условиях это может иметь смысл. Поэтому выехать в лес, прокричаться, совершить какие-то омовения в горном ручье и при этом не получить пиелонефрит — это расширяет границы сознания. Но тут нужна какая-то идея. Потому что есть холотропное дыхание, аяуаска, ретриты и черт знает что еще, что подается под маркетинговым соусом направления в психологии - освобождения личности, нарабатывания границ, простраивания иерархий, взращивания внутреннего ребенка, формирования опоры внутренней, прерывания взаимодействие с "абьюзером", разрыв токсичных отношений, избегающий тревожный переход в прибегающий нетревожный. Это все то, что сейчас подается под соусом позитива, но на самом деле это все несет тотальное разрушение, если не курируется адекватным психологом или психотерапевтом в рамках комплексной терапии. Должен быть всегда здравый смысл», — подчеркнул Федорович.

Ранее в пресс-центре НСН Александр Федорович выступил с критикой социальных сетей, отметив, что они негативно влияют на психическое здоровье людей, разрушая их самоопределение, самодостаточность и вызывая десоциализацию.

