Продюсер Рудченко рассказал, как певице Седоковой вернуть былую популярность

По его словам, трагедия «порождает большое количество хейта и негативных комментариев». И к этому негативу добавляется отсутствие у исполнительницы нового материала.

«Думаю, всё это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на её концерты», - указал эксперт.

Рудченко добавил, что для возвращения былой популярности Седоковой следует поработать над репутацией и над новыми песнями.

Ранее Останкинский суд Москвы закрыл процесс по делу Седоковой и семьи её покойного бывшего супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

