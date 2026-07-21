Продюсер Рудченко рассказал, как певице Седоковой вернуть былую популярность

История с гибелью экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы не может не отражаться на монетизации её творчества. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.

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По его словам, трагедия «порождает большое количество хейта и негативных комментариев». И к этому негативу добавляется отсутствие у исполнительницы нового материала.

«Думаю, всё это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на её концерты», - указал эксперт.

Рудченко добавил, что для возвращения былой популярности Седоковой следует поработать над репутацией и над новыми песнями.

Ранее Останкинский суд Москвы закрыл процесс по делу Седоковой и семьи её покойного бывшего супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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