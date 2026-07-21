Продюсер Рудченко рассказал, как певице Седоковой вернуть былую популярность
История с гибелью экс-супруга певицы Анны Седоковой баскетболиста Яниса Тиммы не может не отражаться на монетизации её творчества. Об этом NEWS.ru заявил музыкальный критик, продюсер Павел Рудченко.
По его словам, трагедия «порождает большое количество хейта и негативных комментариев». И к этому негативу добавляется отсутствие у исполнительницы нового материала.
«Думаю, всё это в совокупности сказывается на том, что люди перестают ходить на её концерты», - указал эксперт.
Рудченко добавил, что для возвращения былой популярности Седоковой следует поработать над репутацией и над новыми песнями.
Ранее Останкинский суд Москвы закрыл процесс по делу Седоковой и семьи её покойного бывшего супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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